Successo europeo per il franchising italiano: Mail Boxes Etc. e il Gruppo Fortidia ottengono due importanti riconoscimenti nell’edizione 2025 degli European Franchise Awards, promossi dalla European Franchise Federation.

Il Silver Award nella categoria Franchisee of the Year è stato assegnato ad Alessio Piccardi, imprenditore Mail Boxes Etc. e socio del gruppo Fieramente S.r.l. Contestualmente, Fortidia, gruppo internazionale guidato da Paolo Fiorelli e di cui fa parte MBE, ha ottenuto il titolo di International Brand of the Year, confermando la solidità e l’espansione internazionale della rete.

Alessio Piccardi, da dipendente a imprenditore globale

Alessio Piccardi, unico finalista italiano, rappresenta al meglio la forza del modello MBE: da dipendente di un Centro Mail Boxes Etc. a imprenditore con attività non solo in Italia ma anche in Portogallo, Spagna, Francia e Stati Uniti.

Le sue sedi italiane si trovano a Montevarchi, Firenze, Cavriglia, Montalcino, Piombino, Portoferraio e Montepulciano.

«Dedico questa vittoria a tutti i soci, colleghi e collaboratori che hanno costruito con me il percorso di Fieramente. Il premio va soprattutto ai giovani, che sono il futuro del nostro settore», ha dichiarato Piccardi, ricordando anche il supporto della famiglia e di persone care che hanno sostenuto il progetto sin dall’inizio.

Fortidia, un gruppo sempre più internazionale

«Il premio come International Brand of the Year riconosciuto a Fortidia – ha sottolineato Daniele Simone, Country Manager MBE Italia – conferma la solidità e la rilevanza internazionale del nostro Gruppo, che continua a crescere e a distinguersi in Europa e nel mondo».

Il successo del network globale e la capacità dei singoli imprenditori di portare innovazione nei propri territori sono stati al centro della premiazione, testimoniando il valore di un modello che coniuga radicamento locale e respiro internazionale.

Mail Boxes Etc. e Fortidia: una rete globale in crescita

Introdotta in Italia nel 1993 dalla famiglia Fiorelli, oggi Mail Boxes Etc. è una delle più grandi reti internazionali di Centri Servizi, con circa 1.750 imprenditori in oltre 45 Paesi. Il brand, parte del gruppo Fortidia, offre soluzioni per spedizioni, logistica, e-commerce, marketing e stampa, rivolgendosi a privati, professionisti e PMI.

Un riconoscimento, quello degli European Franchise Awards 2025, che rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama europeo del franchising e premia un modello di business innovativo, inclusivo e sempre più globale.