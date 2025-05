Arriva nelle sale cinematografiche italiane dall’8 maggio “MalAmore”, l’atteso lungometraggio d’esordio della regista Francesca Schirru che promette di scuotere gli spettatori con un racconto intenso dove crime e melodramma si fondono in un abbraccio intenso e appassionato.

Al centro della storia troviamo Mary, interpretata da una convincente Giulia Schiavo (già nota per “Il patriarca” e “Skam Italia”), intrappolata in una relazione tossica con il pregiudicato Nunzio, a cui dà volto e corpo Simone Susinna, star della trilogia “365 giorni”. Quando nella vita della giovane donna irrompe Giulio (Simon Grechi), nuovo istruttore di equitazione del maneggio che frequenta, Mary intravede finalmente una possibilità di fuga da quel legame malato.

La narrazione si sviluppa in un crescendo di tensione emotiva quando Nunzio, dal carcere dove continua a gestire i suoi affari illeciti e attraverso Michele (Antonio Orlando) a controllare Mary.

L’orgoglio ferito dell’uomo, una volta uscito di prigione, scatenerà la sua ira in un mondo dove amore e amicizia sembrano essere le uniche forze sovversive capaci di opporsi alla logica della sopraffazione.

Con questo debutto, Francesca Schirru ci regala un film che va ben oltre il genere, utilizzando il contesto della criminalità organizzata come specchio amplificato delle dinamiche disfunzionali che sempre più spesso caratterizzano le relazioni contemporanee. Il viaggio di Mary verso l’emancipazione diventa così una potente metafora della resistenza contro un sistema che soffoca ogni forma di connessione autentica.

Girato tra Roma e alcune splendide località dell’Alto Salento pugliese, il film si avvale di un cast di prim’ordine che include anche Antonella Carone nel ruolo della capoclan Carmela, moglie di Nunzio, e Domenico Fortunato, volto noto di produzioni internazionali come “Ferrari” e “Spectre”.

“MalAmore” non è solo un crime-melò carico di tensione, ma una riflessione profonda sui legami affettivi contemporanei, dove la lotta per la libertà emotiva assume i contorni di una vera e propria battaglia per la sopravvivenza dell’anima. La capacità della regista di intrecciare la dimensione criminale con quella sentimentale crea un’opera originale che promette di lasciare il segno nel panorama cinematografico italiano.

Non perdete l’occasione di lasciarvi trasportare in questo viaggio emozionante nelle passioni più contrastanti dell’animo umano. “MalAmore” vi aspetta dall’8 maggio, distribuito da 01 Distribution, per raccontarvi come l’amore puro e l’amicizia profonda possano rappresentare la più autentica forma di resistenza nel caos della contemporaneità.