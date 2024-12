Malattia in Congo, secondo l'Oms l'80% dei campioni sono positivi alla malaria

La malattia misteriosa che ha colpito il Congo nelle scorse settimane potrebbe essere malaria, anche se, secondo l’Oms, potrebbero essere coinvolte anche altre malattie.

Le analisi dell’Oms

Ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus a proposito della malattia diffusasi in Congo: “Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia”.

Ha poi aggiunto: “Ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte”.

I dati sulla malattia

Da inizio ottobre i casi verificati della malattia sono stati 416, tra cui 31 decessi. La maggior parte di questi casi e dei decessi è stata riscontrata in bambini di età inferiore ai 14 anni, nel distretto di Panzi, nella provincia occidentale di Kwango.

Sempre secondo il direttore generale dell’Oms, nell’area si registrano anche “alti i livelli di malnutrizione e bassa la copertura vaccinale” che lascia i bambini esposti a una serie di malattie tra cui proprio la malaria, oltre al morbillo e alla polmonite.

L’invio degli esperti

Negli scorsi giorni, per far fronte alla malattia, l’Oms e il governo locale hanno inviato nel distretto di Panzi un team di esperti ma, precisa Ghebreyesus, “l’area interessata è remota, le telecomunicazioni sono gravemente limitate e l’accesso è stato reso più difficile dalla stagione delle piogge. La squadra nazionale di risposta ha impiegato diversi giorni per raggiungere Panzi”.