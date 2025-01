Malore in campo per Bentancur: come sta il centrocampista del Tottenham

Malore in campo per Bentancur: come sta il centrocampista del Tottenham

L'uruguagio Rodrigo Bentancur ha perso conoscenza in campo in seguito ad una brutta caduta e ad un colpo alla testa: il messaggio dall'ospedale

Sono stati momenti di grande paura e apprensione, quelli vissuti nel corso del primo tempo della partita tra Tottenham e Liverpool valida per la coppa di Lega. Il centrocampista degli Spurs Rodrigo Bentancur, molto noto anche in Italia per il suo passato alla Juventus, ha accusato un malore in campo in seguito ad una brutta caduta. Il giocatore aveva perso conoscenza ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Malore in campo per Bentancur: come sta il centrocampista del Tottenham

Le immagini in diretta ricordavano sinistramente quelle che avevamo visto nemmeno due mesi fa all’Artemio Franchi di Firenze, quando ad un tratto Edoardo Bove si era accasciato a terra in preda ad un malore durante Fiorentina-Inter. La dinamica che ha visto coinvolto Rodrigo Bentancur nel match di coppa tra Liverpool e Tottenham è stata differente, anche se le conseguenze sembravano le medesime. L’uruguagio x Juve era salito a saltare su un calcio d’angolo della propria squadra, ha perso l’equilibrio in volo ed è caduto malamente sul duro terreno di gioco. La botta alla testa è stata così violenta che il centrocampista ha perso immediatamente conoscenza.

Malore in campo per Bentancur: il messaggio dall’ospedale

Immediatamente, un campanello di giocatori circonda il corpo privo di sensi di Bentancur, steso faccia a terra e con le gambe larghe. Il primo pensiero di avversari e compagni è evitare che il centrocampista ingoi la propria lingua, mentre sul posto accorrrono i soccorritori. In seguito, la rapida corsa in ospedale e minuti di attesa. Alla fine, l’uruguagio rinviene. Fortunatamente, sembra che il peggio sia stato scongiurato. Lo stesso calciatore ha postato una storia su Instagram direttamente dalla clinica e in compagnia della moglie, dove rassicura tutti i suoi tifosi e i compagni di squadra.