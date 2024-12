Edoardo Bove in panchina per Fiorentina-Udinese: acclamato dai tifosi

Edoardo Bove torna da spettatore allo stadio Franchi per Fiorentina-Udinese: presente in panchina

Accompagnato dagli applausi del pubblico dello stadio Artemio Franchi, Edoardo Bove è tornato a essere parte della sua Fiorentina, prendendo posto in panchina durante la partita contro l’Udinese, ieri lunedì 23 dicembre alle 18:30.

Nonostante Bove non fosse convocato per motivi medici, dopo il malore vissuto nella partita contro l’Inter lo scorso 1° dicembre e il successivo impianto del defibrillatore, il giocatore ha ricevuto una deroga speciale dalla FIGC per stare vicino ai suoi compagni di squadra.

Inizialmente atteso in tribuna, Bove ha sorpreso tutti arrivando insieme ai compagni sul pullman della squadra. Accolto da nuovi applausi e striscioni, ha salutato i tifosi con un giro di campo prima di sedersi in panchina accanto agli altri.

Edoardo Bove e il futuro nel mondo del calcio

“Io gli auguro di tornare quanto prima in campo. È giovane, aspettiamo gli esiti degli esami che effettuerà nei prossimi mesi. Lo vogliamo nel mondo del calcio, ha una passione incredibile per questo sport e noi siamo al suo fianco“, ha dichiarato Palladino ai microfoni dopo il match.

Il futuro di Bove rimane incerto, con la priorità attuale rivolta alle cure mediche e al recupero dopo l’intervento. Come noto, a causa delle normative italiane legate al malore subito durante la partita contro l’Inter e all’impianto del defibrillatore sottocutaneo, non potrà più scendere in campo nel campionato italiano. Resta da vedere se il giovane calciatore deciderà di esplorare nuove opportunità in altri campionati.