Dopo 12 giorni di ricovero, Edoardo Bove torna finalmente a casa. Il centrocampista della Fiorentina oggi, venerdì 13 dicembre, ha ricevuto le dimissioni dall’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato dal 1° dicembre dopo il malore durante la partita di campionato fra la Fiorentina e l’Inter.

Dimissioni per Edoardo Bove

Edoardo Bove è stato operato nei giorni scorsi all’ospedale Careggi per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Come riportato da Repubblica, l’intervento, svolto nel reparto di aritmologia, è riuscito con successo. A tal proposito, in queste ultime ore è giunta la notizia delle sue dimissioni: dopo giorni intensi, il calciatore è tornato a casa.

Attesa nelle prossime ore la sua visita ai dirigenti, al tecnico Palladino e ai compagni di squadra al Viola Park.

Dimissioni per Edoardo Bove: il calciatore è atteso al Viola Park

Già domani il giocatore potrà recarsi al centro sportivo per incontrare i dirigenti, Palladino e i compagni, impegnati nella preparazione della trasferta di domenica a Bologna. Durante tutto il lungo e intenso ricovero, non gli è mai mancato l’affetto e il supporto della squadra, insieme a quello dei tifosi.

Il futuro calcistico di Edoardo Bove

Pradè ha confermato durante il consueto brindisi di Natale con la stampa che Bove resterà sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno 2025, quando scadrà il prestito dalla Roma.

Ora, la salute rimane la priorità per Bove. Con le dimissioni, inizierà il percorso di riabilitazione e dovrà attendere alcuni mesi per i risultati di tutti gli esami effettuati, compresi i test genetici. Successivamente, valuterà se rimuovere o meno il defibrillatore. Ciò che è certo è che le normative italiane non consentono di giocare con tale dispositivo, a differenza di altri campionati.