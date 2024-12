Al 17° minuto del primo tempo della partita tra Fiorentina e Inter, giocata il 1° dicembre alle 18 allo stadio Artemio Franchi, le telecamere hanno inquadrato Edoardo Bove steso a terra nel centro del campo, dopo aver accusato un malore. Da lì, il trasferimento immediato in ospedale, il ricovero in terapia intensiva e gli accertamenti clinici che hanno rivelato una cicatrice sul cuore. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del possibile intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, previsto per lunedì. Quale sarà il futuro del calciatore?

Edoardo Bove e l’intervento per il defibrillatore sottocutaneo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì 9 dicembre Edoardo Bove, ricoverato all’ospedale Careggi dopo il malore accusato domenica sera, si sottoporrà all’operazione per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Un dispositivo salvavita che controlla costantemente il ritmo cardiaco e in caso di tachicardia o fibrillazione ventricolare entra in funzione.

Se l’operazione di lunedì andrà a buon fine, Bove potrebbe essere dimesso dall’ospedale entro la prossima settimana. La decisione di procedere con l’impianto del defibrillatore sottocutaneo è stata presa insieme alla sua famiglia, dopo una riflessione approfondita e un supporto psicologico fornito dall’equipe medica guidata dal professor Pasquale Bernardo. Una decisione difficile ma ponderata, che gli impedirà di giocare in Italia, ma gli consentirà di tornare a giocare a calcio, seppur all’estero.

Il futuro calcistico di Edoardo Bove dopo l’impianto del defibrillatore

Per il ritorno in campo se ne parlerà nei prossimi mesi, quando saranno chiarite anche le questioni contrattuali e burocratiche. Bove è arrivato in estate alla Fiorentina, ceduto dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto.

Ciò che è certo è che il rientro non avverrà in Italia: le normative italiane non permettono l’attività sportiva con un defibrillatore sottocutaneo. La sua carriera dovrà, quindi, ripartire necessariamente da un campionato estero.