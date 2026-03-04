Dopo giorni di apprensione a Dubai, centinaia di studenti italiani sono rientrati a Malpensa, accolti dai loro familiari tra abbracci e lacrime.

Il rientro a casa dei 200 studenti italiani bloccati a Dubai ha segnato un momento di grande sollievo: dopo giorni di attesa e paura a causa della crisi in Medio Oriente, i ragazzi sono stati riportati in sicurezza a Milano Malpensa, accolti da genitori e familiari tra lacrime, abbracci e applausi liberatori.

Coordinamento governativo e assistenza ai connazionali bloccati a Dubai

Il governo italiano, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha garantito un intervento costante per assicurare la sicurezza dei connazionali ancora bloccati nella regione del Golfo. La premier Giorgia Meloni ha presieduto riunioni dedicate alla gestione della crisi, ribadendo “il massimo impegno dell’esecutivo” per facilitare i rientri.

Una task force della Farnesina è operativa tra Oman ed Emirati Arabi per agevolare l’imbarco sui voli da Muscat e coordinare gli spostamenti dei cittadini. La situazione resta complessa: molti italiani sono ancora bloccati a bordo di navi da crociera a Dubai o in transito negli hub del Golfo, mentre la Farnesina cerca di organizzare voli charter dalle Maldive e dalla Thailandia.

Tajani ha sottolineato l’importanza di seguire le procedure di rientro, invitando chi prenota i voli a rispettare gli impegni: “quando si prenotano devono poi andare… perché se ci si prenota e poi non si sale sul bus si lasciano posti vuoti e qualcun altro può non rientrare”. Il conflitto ha avuto ripercussioni su voli e trasporti marittimi, con oltre 12.300 voli cancellati e blocchi nei traffici di container verso il Golfo, segnando un impatto significativo sia sui cittadini sia sull’economia globale.

Malpensa accoglie 200 studenti italiani bloccati a Dubai: gioia e commozione all’aeroporto

L’aereo partito da Abu Dhabi ha riportato in Italia 200 studenti italiani che, nei giorni scorsi, erano rimasti bloccati a Dubai a causa dell’escalation militare in Medio Oriente: gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran e la successiva risposta di Teheran hanno reso instabile la regione del Golfo.

Il volo è atterrato a Milano Malpensa alle 19:25, dove ad attendere i giovani c’erano genitori e familiari, tra lacrime, abbracci e un lungo applauso di sollievo. “È un’esperienza che rimarrà indelebile perché, da ragazzo, mi sono trovato in un attimo, come mai avrei immaginato, in territorio di guerra”, ha raccontato all’ANSA Lucio, 17 anni, studente del liceo Sant’Anna di Torino.

Altri aerei, sia commerciali sia charter, sono partiti da Muscat, capitale dell’Oman, diretti a Roma Fiumicino con circa 350 passeggeri a bordo, mentre da Abu Dhabi due voli Etihad sono decollati rispettivamente per Milano e Roma. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore collegamento sempre da Muscat.