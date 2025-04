Maltempo a Biella: incidenti e disagi in aumento

Incidenti stradali e feriti a Tollegno

Un grave incidente si è verificato a Tollegno, in provincia di Biella, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Un albero, abbattuto dal forte vento e dalla pioggia, è caduto sulla strada colpendo un’auto in transito. La conducente, una donna, ha riportato un trauma cranico ed è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco, che l’hanno estratta dall’abitacolo. Successivamente, è stata trasportata al pronto soccorso di Ponderano dal personale del 118. Questo episodio mette in evidenza i pericoli legati al maltempo, che ha colpito duramente la zona, causando non solo incidenti, ma anche disagi significativi per la popolazione.

Evacuazione al lanificio Cerruti

In seguito alle condizioni meteorologiche avverse, la direzione del lanificio Cerruti, situato a Biella, ha deciso di sospendere le attività lavorative e evacuare lo stabilimento. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei dipendenti, data la situazione critica che si è venuta a creare. La zona, infatti, è stata colpita da forti piogge e venti, che hanno portato a preoccupanti allagamenti e danni strutturali. La chiusura del lanificio rappresenta un ulteriore colpo per l’economia locale, già provata da anni di difficoltà.

Interventi dei vigili del fuoco e disagi diffusi

Oltre all’incidente di Tollegno, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi in tutta la provincia. A Occhieppo Inferiore, un uomo è rimasto bloccato a causa dell’esondazione del torrente Elvo ed è stato salvato dai pompieri. Le segnalazioni di alberi caduti su cavi elettrici e telefonici, allagamenti e frane si stanno moltiplicando, creando una situazione di emergenza. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e invitano i cittadini a prestare massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo.