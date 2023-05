Maltempo: Conte, 'opera di ricostruzione da iniziare al più presto'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Sull’alluvione c’è la necessità di stanziare risorse adeguate, iniziando non da oggi, ma da ieri l’opera di ricostruzione. Quando si spegneranno i riflettori, i nostri amici dell’Emilia Romagna saranno abbandonati a se stessi. S...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Sull’alluvione c’è la necessità di stanziare risorse adeguate, iniziando non da oggi, ma da ieri l’opera di ricostruzione. Quando si spegneranno i riflettori, i nostri amici dell’Emilia Romagna saranno abbandonati a se stessi. Se non iniziamo adesso, ci ritroveremo fra anni a ricordare queste persone che sono ancora senza casa, ancora nelle stesse condizioni. Il fango travolge tutto, per certi versi è anche peggio di un sisma". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel corso della conferenza 'Le emergenze mutui e affitti, le proposte del Movimento 5 Stelle', organizzata dal capogruppo alla Camera Francesco Silvestri.