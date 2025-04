Piogge abbondanti nel nord della Toscana

Negli ultimi giorni, la Toscana ha subito un’ondata di maltempo che ha portato a piogge insistenti e localmente abbondanti, in particolare nelle zone settentrionali. Secondo i dati registrati, all’Acquerino, in provincia di Pistoia, sono stati misurati ben 130 mm di pioggia. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza idraulica della regione, costringendo le autorità a prendere misure immediate per gestire l’emergenza.

Attivazione degli impianti idrovori

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l’attivazione degli impianti idrovori Senice, Castelletti e Crucignano per affrontare l’elevato rischio di esondazione. Questi impianti sono fondamentali per il controllo delle acque e per prevenire allagamenti nelle aree più vulnerabili. Giani ha anche sottolineato che, sebbene le precipitazioni siano attese per diventare più sparse e intermittenti nelle prossime ore, la situazione rimane sotto attenta osservazione.

Monitoraggio dei fiumi e dei torrenti

La situazione dei fiumi è altrettanto critica. L’Ombrone Pistoiese, ad esempio, ha raggiunto il secondo livello di guardia a Poggio a Caiano, ma non ha ancora raggiunto la portata necessaria per attivare il sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne. Altre vie d’acqua, come il torrente Stella, sono al secondo livello in diminuzione, mentre il Bisenzio si trova al primo livello a Prato e San Piero a Ponti. Anche il canale della Chiana a Marciano della Chiana è al primo livello di guardia, richiedendo un monitoraggio costante.

Previsioni meteorologiche e raccomandazioni

Le previsioni meteorologiche indicano che le precipitazioni continueranno a interessare la regione, ma con un’intensità minore. Le autorità locali raccomandano ai cittadini di prestare attenzione agli avvisi e di adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree a rischio di allagamenti. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni per garantire la sicurezza di tutti.