Maltrattamenti familiari: condanna per Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe

La condanna di Roberto Parli

Al termine di un lungo processo durato oltre tre anni, il tribunale di Roma ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Roberto Parli, ex marito della nota conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’imprenditore monegasco è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari nei confronti della ex moglie e della loro figlia, oggi tredicenne.

La sentenza, che ha suscitato un ampio dibattito, evidenzia la gravità delle accuse e il contesto di violenza psicologica e fisica che ha caratterizzato la relazione tra Parli e Volpe.

Le accuse e il contesto della sentenza

Secondo quanto riportato dalla sentenza, Parli avrebbe agito in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e psicofarmaci, sottoponendo madre e figlia a continue minacce e umiliazioni tra il 2020 e il 2021. Gli episodi di violenza sono iniziati durante la partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, dove Parli avrebbe minacciato di rovinare la carriera della conduttrice e di portare via la figlia senza consenso. La situazione è degenerata, portando alla denuncia presentata nell’ottobre 2021, dopo un crescendo di minacce di morte e diffamazioni sui social media.

La reazione della difesa e della parte civile

La difesa di Roberto Parli, rappresentata dall’avvocata Laura Corbetta, ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in appello, sostenendo che non ci siano i presupposti per la condanna. Tuttavia, la parte civile, guidata dall’avvocato Giuseppe Marazzita, ha accolto la sentenza come una vittoria della dignità umana, sottolineando l’importanza di dare voce a chi subisce violenza. Adriana Volpe, intervistata dai giornalisti, ha dichiarato di non avere un intento punitivo, ma di sperare che questa sentenza possa aiutare Parli a prendere coscienza delle sue azioni, affermando: “L’ho fatto per nostra figlia”.

Le conseguenze della sentenza

Con la condanna, rimangono in vigore il divieto di avvicinamento e l’affidamento esclusivo della minore alla madre. Se la sentenza dovesse essere confermata in appello, Parli rischia la revoca delle attenuanti e la sospensione della patria potestà. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla violenza domestica in Italia, evidenziando la necessità di proteggere le vittime e garantire loro un supporto adeguato. La conduttrice, volto noto della televisione italiana, continua a lavorare e a costruire la sua carriera, mentre la vicenda legale si sviluppa nei prossimi mesi.