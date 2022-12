Oggi è il giorno del voto definitivo sulla Manovra 2023, arrivata in Senato dopo l’approvazione alla Camera il giorno della vigilia di Natale.

Oggi è previsto il voto sulla fiducia e poi il via libera definitivo.

Manovra 2023: oggi la fiducia al Senato

La Manovra è arrivata in Senato, dove è in corso la discussione, mentre le opposizioni sono riuscite ad ottenere qualche ora in più per la sua approvazione, prevista questa mattina. Il governo ha chiesto la fiducia al Senato. In Assemblea il provvedimento è arrivato senza relatore. Sono 812 gli emendamenti presentati in commissione Bilancio, 108 gli ordini del giorno, che decadranno con la fiducia e non verranno discussi.

La minoranza, intanto, continua ad attaccare la manovra del governo Meloni e il senatore a vita Mario Monti ha già annunciato il voto di astensione.

Le critiche sulla Manovra

“Qui si sta mettendo a rischio il futuro delle entrate italiane. È una cosa che ho visto fare da molti Paesi, che pur di avere qualcosa subito, si ipotecano il futuro” è il duro giudizio di Carlo Cottarelli, noto economista. La manovra “finirà nei manuali di Finanza pubblica su come non fare una legge di Bilancio” ha aggiunto.

“Il quadro che ne viene fuori non ha nulla di coraggioso, nulla di votato alla crescita, nulla di socialmente giusto” ha dichiarato Dolores Bevilacqua.