Manovra: Appendino, 'accarezzano potenti e schiaffeggiano poveri'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni è venuta in aula e ha mentito dicendo che avevano ritirato l'emendamento per alzare gli stipendi dei Ministri. Però guardi, io c'ero perché ho seguito tutti i lavori della commissione bilancio e ho visto la maggioranza bocciare ridendo un emendamento per aumentare di 100€ le pensioni minime; dire no al salario minimo condannando 4 milioni di lavoratori allo sfruttamento; votare no a un mio emendamento per alzare lo stipendio dei lavoratori in cassa integrazione che prendono l'80% del salario e fanno la fame non per colpa loro". Così Chiara Appendino dei 5 Stelle a Tagadà su La7.

"E sa a cosa li ho visti dire sì? Alla casta, ai privilegi della politica. Alzano lo stipendio ai Ministri e poi siccome se ne vergognano mentono e fanno finta che non sia così. E poi si stupiscono se la gente scende in piazza? Ma un cittadino che non arriva a fine mese e vede un governo che pensa ai suoi interessi scende in piazza sì, e quella rabbia sociale è responsabilità di politiche che accarezzano i forti, i potenti, i privilegiati e schiaffeggiano i poveri".