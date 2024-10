Manovra: Bonelli, 'Meloni dà numeri perché governo prende in giro italiani'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “La presidente Meloni ieri sera a Porta a Porta ha dato i numeri ma gli italiani ormai lo hanno capito: tutti i numeri che dà questo governo sono pieni di bugie e menzogne. Proviamo noi a dare qualche numero alla premier: 5,7 milioni di persone in povertà assoluta; 3 milioni di lavoratori precari; le spese per gli armamenti aumentate per 10 miliardi di euro; il fondo nazionale per il trasporto rapido di massa è stato azzerato per finanziare il ponte sullo stretto di Messina con 14 miliardi di euro; 73 persone detengono un patrimonio da 301 mld di euro, mentre il governo taglia sanità, scuola, servizi sociali, trasporto pubblico e ricerca. La verità è che Meloni ha dato i numeri perché questo governo sta prendendo in giro gli italiani e le loro politiche sono inique dal punto di vista sociale e ambientale”. Così in un video sui social Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS.