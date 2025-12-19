Manovra: Magi, 'Meloni ostaggio Lega, Giorgetti entra Papa esce cardinale'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Quanto sta accadendo sulla manovra dimostra una cosa: che il governo Meloni è ostaggio della peggiore Lega, quella no euro e no vax rappresentata dal senatore Claudio Borghi, che vince su Giorgetti, che é entrato in questa sessione di Bilancio da Papa...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Quanto sta accadendo sulla manovra dimostra una cosa: che il governo Meloni è ostaggio della peggiore Lega, quella no euro e no vax rappresentata dal senatore Claudio Borghi, che vince su Giorgetti, che é entrato in questa sessione di Bilancio da Papa, in quanto ministro dell’Economia, e ora ne esce Cardinale, ridotto al ruolo di comparsa”.

Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Una Lega che fa un uso disinvolto della spesa previdenziale per fare campagna elettorale a danno delle nuove generazioni”, conclude.