Manovra: Maiorino (M5s), 'da Meloni tre anni di tasse e festa per banche e lobby armi'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha riservato ai cittadini tre anni di tasse: abbiamo il record di pressione fiscale degli ultimi dieci anni. Questa è la vera patrimoniale sugli italiani. Festeggiano invece la lobby delle armi e le banche, a cui non hanno tassato gli extraprofitti, mentre i cittadini aspettano mesi per una prestazione sanitaria e non riescono più neanche a fare la spesa.

Serve un vero taglio delle tasse, serve aumentare l'assegno unico per i figli: queste sono le priorità per una Legge di Bilancio che si rispetti". Così la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5s, ai giornalisti sotto Palazzo Madama.