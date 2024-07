Mara Venier e la decisione su Domenica In: il marito Nicola Carraro non l'ha presa benissimo.

Mara Venier ha comunicato la sua decisione in merito a Domenica In e, a quanto pare, il marito non l’ha presa benissimo. Come ha reagito Nicola Carraro? La conduttrice ha candidamente ammesso di essere “un casino di donna“.

Mara Venier e la decisione su Domenica In: la reazione del marito

Da tempo, ormai, Mara Venier annuncia l’addio a Domenica In e poi a settembre la ritroviamo al timone del programma Rai. Anche quest’anno non è andata diversamente. Prima ha rivelato di voler andare in pensione, poi è tornata sui suoi passi. Intervistata dal Corriere della Sera ha confermato la sua decisione, ammettendo che il marito Nicola Carraro non l’ha presa benissimo.

Le parole di Mara Venier

Mara Venier ha dichiarato:

“A mio marito non sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato… e ogni volta è così. Sono un casino di donna”.

La conduttrice, anche per l’edizione 2024/2025, sarà al timone di Domenica In. Nicola Carraro non l’ha presa benissimo, ma ormai se n’è fatto una ragione: lei è così e lui la ama anche per questo.

Perché ha deciso di restare a Domenica In?

La Venier, almeno per il prossimo anno, non lascerà il programma di punta della Rai. Il motivo? Lo sente come se fosse un po’ casa sua, una famiglia. Ha dichiarato: