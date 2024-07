Mara Venier ha fatto una confessione che i fan non si aspettavano: è rimasta incinta quando aveva soltanto 17 anni. All’epoca faceva la parrucchiera e ha fatto l’errore di credere nell’amore che dura per sempre.

Intervistata dal Corriere, Mara Venier si è raccontata senza filtri. La conduttrice ha parlato degli anni della gioventù con gioia, anche se ha confessato di essere rimasta incinta a soli 17 anni. Il cosiddetto matrimonio riparatore è stata l’unica soluzione, ma la sera stessa delle nozze il neo marito l’ha mollata per fuggire a Roma.

Mara Venier ha raccontato:

“Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito , manco sapevo come si facevano i bambini”.

La conduttrice di Domenica In credeva che quell’infatuazione fosse il vero amore e la gravidanza le è arrivata addosso come un macigno. Il matrimonio, considerata l’epoca, è stata l’unica soluzione.

Mara ha ammesso di non aver detto ai genitori di essere incinta, ma ancora oggi crede che loro lo avessero capito. Poi, la sera stessa del matrimonio si è ritrovata sola, con il pancione e un futuro più che incerto. Ha raccontato:

“I miei genitori? Non avevo il coraggio di dirglielo, e infatti non dissi niente, non ne abbiamo mai parlato, anche se avevano intuito, ma prevaleva il contesto, la vergogna, lo scandalo. I miei amici mi dicevano che non potevo tenere Elisabetta, ma ancora una volta ho fatto di testa mia. I miei dovettero firmare per il matrimonio ‘riparatore’ perché ero minorenne. Il 13 giugno del ’68 mi sposai e Francesco la sera stessa mi mollò per andare a Roma per fare l’attore”.