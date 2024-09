Mara Venier ha avuto un brutto periodo recentemente, in quanto ha sofferto di un'emorragia retinica che ora le fa vedere offuscato. In passato alla Rai le è stato detto che era troppo anziana, ma è stata Maria De Filippi a darle una mano in quel momento difficile.

Mara Venier ha recentemente vissuto un’estate travagliata, che ha definito un “incubo”, a causa di un emorragia retinica insorta durante la realizzazione del film di Ferzan Ozpetek. Tutto è iniziato nel mese di luglio, quando ha iniziato a sentire disagio all’occhio e vedeva poco chiaro, ma erroneamente attribuiva il problema all’uso di occhiali sporchi. Solo quando ha compreso di non avere più la vista nell’occhio destro, ha deciso di operarlo d’urgenza. “Ora la mia vista è un po’ migliore, ma ancora sfocata” spiega e riconosce che dovrà subire ulteriori interventi, dato che finora ne ha eseguiti cinque.

Non avendo il morale alto, l’attrice e presentatrice afferma che lavorare l’ha aiutata a distrarsi e superare la situazione. “Sono stata operata due volte e il giorno successivo mi trovavo sul set” afferma, parlando del film in cui ironicamente interpreta un personaggio che indossa sempre occhiali.

Venier discute anche del prossimo ritorno, il 15 settembre, di “Domenica In”, un programma che avrebbe desiderato lasciare da tempo, ma da cui non riesce a distaccarsi. “Questa será veramente l’ultima volta, lo prometto” dichiara, pur confessando di averlo affermato anche prima. Inoltre, rivela che vuole variare l’approccio alle interviste nella nuova edizione del programma, dopo aver intervistato quasi tutte le celebrità. “Mi piacerebbe introdurre un gioco e fare un talk show sull’attualità” afferma, confessando il suo desiderio di “osare” e godersi il lavoro. “Non ho più nulla da dimostrare: sono ancora qui, quest’anno persino un po’ miopica: mi voglio divertire”.

Rievocando le interviste che ha tenuto in passato, Mara caratterizza Naomi Campbell come «insopportabile» a causa del suo comportamento ritroso e un ritardo colpevole di otto ore. Parlando di Tony Curtis, invece, Mara lo descrive come «generoso», avendo prolungato la durata dell’intervista. Il punto più basso per lei è stato l’incontro con Glenn Ford, un’ombra fisica del suo sé precedente, che ha rivelato l’aspetto più nero di Hollywood. «Mi ha fatto realizzare che, alla fine, sono tutti solitari e miserabili» riflette con amarezza.

Nel ripensare alla sua carriera, Mara racconta di come inizialmente venisse riconosciuta solo come «la compagna di Renzo Arbore». Tuttavia, l’opportunità di presentare “Domenica In” le ha permesso di affermare il suo valore individuale e professionale. «Ero vista solo come la fidanzata di uno celebre, ma quel Domenica In mi ha fatto capire di valere qualcosa da sola», dichiara con fierezza.

Ci sono state, tuttavia, anche amarezze, come quando Rai la ha rifiutata, la etichettando come «troppo anziana» per la TV. «Fu un duro colpo», ammette, ricordando l’umiliazione sofferta. Maria De Filippi ha riportato in vita la carriera professionale di Mara, invitandola a “Tú sí que vales”: «Dovevo partecipare solo ad una puntata, ma sono restata per tre anni, acquisendo un pubblico più giovane, da lì ho avuto una rinascita. Successivamente, la Rai mi ha ricontattato».

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Mara si definisce contenta e senza delusioni. «Ho amato e sono stata amata in modo incondizionato», afferma, sottolineando l’unico rapporto mantenuto con Renzo Arbore e Jerry Calà, nonostante le infedeltà passate. «Jerry è praticamente un fratello per me», dice, manifestando orgoglio per i legami mantenuti con coloro che ama.

Rispondendo alla domanda su dove si immagina fra 50 anni, Mara scherza dicendo: “Mi vedo più nel Paradiso che nell’Inferno”, aggiunge poi facetamente che sarebbe ancora possibile che presenti “Domenica In”, anche se poco prima aveva garantito di lasciare definitivamente.