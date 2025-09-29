Marche: Calandrini (FdI), 'conferma della fiducia dei cittadini nel centrodestra'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "La straordinaria vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche conferma ancora una volta la fiducia che i cittadini ripongono nel buon governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Gli elettori hanno premiato serietà, concretezza e risultati. Le March...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "La straordinaria vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche conferma ancora una volta la fiducia che i cittadini ripongono nel buon governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Gli elettori hanno premiato serietà, concretezza e risultati. Le Marche, che la sinistra considerava un laboratorio nazionale, hanno ribadito con chiarezza di voler proseguire sulla strada del cambiamento avviata cinque anni fa".

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

"Un grazie a tutti i militanti e ai nostri amministratori per l’impegno e la passione con cui hanno sostenuto questa campagna elettorale. Con Acquaroli presidente e FdI primo partito, guardiamo al futuro con ancora maggiore responsabilità e determinazione, per continuare a lavorare al servizio dei marchigiani e dare risposte concrete ai bisogni delle comunità", conclude.