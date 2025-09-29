Marche: Gardini (Fdi), 'riconosciuto lavoro serio e instancabile Acquaroli'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche. Gli elettori hanno riconosciuto e premiato il lavoro serio, instancabile e concreto che in questi anni ha saputo svolgere al servizio d...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche. Gli elettori hanno riconosciuto e premiato il lavoro serio, instancabile e concreto che in questi anni ha saputo svolgere al servizio della sua comunità. Con la sua guida la Regione ha conquistato un ruolo da protagonista, capace di valorizzare le proprie eccellenze e di aprirsi con forza a nuove opportunità di sviluppo".

Così il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini.

"Questa riconferma è la dimostrazione che il buongoverno paga e che i cittadini sanno distinguere chi lavora con passione e determinazione per il bene comune, spazzando via le polemiche sterili e infondate di sinistre capaci solo di creare confusione incapaci di una proposta politica valida. A Francesco vanno i miei complimenti più sinceri e l’augurio di buon lavoro per continuare, con la stessa energia, a scrivere una nuova pagina di crescita e speranza per le Marche e per l’Italia”, conclude.