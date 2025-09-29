Marche: Richetti (Az), 'alleanze contro non convincono cittadini, serve proposta seria'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Il risultato del campo progressista alle elezioni regionali nelle Marche conferma quello che diciamo da mesi. Le alleanze 'contro tutto e tutti' non convincono i cittadini, né smuovono l’elettorato. Per creare un’alternativa a questo governo, serve una proposta politica seria: posizionamento internazionale chiaro, infrastrutture, sviluppo, investimenti. Se non si costruiscono alleanze su progetti e azioni concrete chi continuerà a vincere saranno l’astensionismo e la sfiducia".

Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera.