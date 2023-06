Home > Video > Marco Mengoni: "Dovrebbe essere proibito decidere cos'è una famiglia" Marco Mengoni: "Dovrebbe essere proibito decidere cos'è una famiglia"

"Non si può decidere cosa sia una famiglia. Amore e proibizione non sono parole che vanno troppo d'accordo. Non possono convivere perché non c'è proibizione o limitazione in amore". @ilgiullaredeldestino ha postato su Tiktok un video nel quale Marco Mengoni. durante il concerto a Padova, ha commentato sul palco la decisione della Procura di impugnare l'atto di nascita di 33 famiglie.