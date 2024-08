Emma Marrone si è raccontata in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi

Con una voce potente e una presenza carismatica, Emma Marrone è diventata una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, raccogliendo successi su successi.

Emma Marrone parla di Maria De Filippi

L’artista si è raccontata in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, sottolineando il suo rapporto con Maria De Filippi. La storica conduttrice di “Amici” è una delle persone più importanti della sua vita personale e lavorativa, e non sorprende che la cantante continui a tornare nella scuola che l’ha lanciata, sia come ospite che come coach durante il Serale. “Nessuno mi conosce come Maria” ha affermato “non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, è a lei che chiedo consigli. Sa tutto, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale“.

I progetti per il futuro

Anche se non esclude la possibilità di tornare come volto di un programma musicale o di un talent show, al momento la sua priorità resta la musica. “Sono concentrata sulla musica, a novembre ci sono i palazzetti, e entro l’anno uscirà la seconda parte dell’album Souvenir. Ma come si dice, mai dire mai” ha continuato parlando con i giornalisti. In autunno, infatti, tornerà a riempire i palazzetti italiani con un nuovo tour.

Il rito prima delle esibizioni

L’ex vincitrice di Amici ha anche rivelato il suo rituale prima di ogni concerto: “Faccio un sopralluogo nella location, preparo i look, sistemo i trucchi nel tavolino: i pennelli devono essere perfettamente in ordine, allineati. Poi chiacchiero con lo staff, bevo tanta acqua, faccio il riscaldamento vocale… tengo a bada l’ansia da prestazione“. Riguardo agli haters e ai commenti negativi con cui si è recentemente scontrata ha, infine, dichiarato: “Sui social ti becchi messaggi aberranti. Io però credo nel karma: il bene che fai, ma soprattutto il male che fai, prima o poi torna indietro“.