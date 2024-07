Emma Marrone è la protagonista della nuova copertina di Hype di Gq Italia: la cantante si è raccontata in una lunga intervista. Sono diversi i temi trattati: il suo rapporto con il pubblico, l’odio online e la moda.

Le parole di Emma Marrone

Alla cantante sui social hanno scritto di tutto: che è brutta, grassa, che ha le cosce grosse ma ormai sono commenti che non feriscono più in maniera diretta: “Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto bodyshaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi. Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare. A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio“.

“Sono una donna che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato”

Emma ha poi continuato: “Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo é freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti“. La cantante, spesso criticata anche per i suoi vestiti, ha aggiunto: “A me la moda piace tantissimo. A volte mi vesto malissimo, lo faccio consapevolmente. Ma altre volte, invece, mi piace lavorare con i designer, ascoltare i loro consigli, e indossare abiti che magari creano su di me“.

