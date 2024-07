Massimiliano Carrara si è sposato: nozze in riva al mare per il fratello di ...

Massimiliano Carrara si è sposato: nozze in riva al mare per il fratello di ...

Massimiliano Carrara si è sposato con la compagna Anna: nozze in riva al mare per il fratello di Damiano.

Massimiliano Carrara, fratello del noto Damiano, si è sposato con la compagna Anna. Il parente dell’amato volto di BakeOff e la consorte hanno scelto di giurarsi amore eterno in riva al mare.

Massimiliano Carrara si è sposato con la compagna Anna

Matrimonio romantico, in riva al mare, per Massimiliano Carrara e la compagna Anna. I due vivono da tempo in America, a Los Angeles, ma per il grande giorno hanno deciso tornare in Italia, probabilmente in Toscana. A rendere pubblici alcuni scatti delle nozze è stato Damiano, volto amato del programma di Real Time Bake Off.

Il matrimonio in riva al mare

Massimiliano Carrara, così come il fratello Damiano, è un pasticcere. I due non condividono solo la stessa professione, ma sono anche molto uniti. Stando ai video pubblicati dal volto di Bake Off, le nozze sono state all’insegna del romanticismo: in riva al mare, con il rumore delle onde in sottofondo e gli scogli a fare da cornice. Dopo il rito civile, grandi festeggiamenti per tutti.

Massimiliano Carrara e Anna: una grande storia d’amore

A differenza di Damiano, Massimiliano è molto riservato. Ha accettato di partecipare con lui a Pechino Express, ma per il resto preferisce restare lontano dai riflettori. Durante il reality di Sky, però, aveva ricevuto una bellissima lettera da quella che prima era solo la sua fidanzata mentre oggi è sua moglie. Di certo, possiamo dire che la loro è una grande storia d’amore.