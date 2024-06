Da giorni, ormai, si parla di una presunta lite tra Damiano Carrara e Benedetta Parodi, volti molto amati di Bake Off. E’ davvero questa la realtà dei fatti? Finalmente, il pasticcere ha rotto il silenzio.

Bake Off: Damiano Carrara e la lite con Benedetta Parodi

Cosa c’è di vero nella presunta lite tra Damiano Carrara e Benedetta Parodi? Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, i rapporti tra la conduttrice di Bake Off e il pasticcere sono talmente tesi che lei ha deciso di farlo fuori dal programma di Real Time. Finalmente, l’ex concorrente di Pechino Express ha rotto il silenzio.

Le parole di Damiano Carrara

Damiano Carrara, intervistato da Fanpage, ha vuotato il sacco sulla presunta lite con Benedetta Parodi. Il pasticcere di Bake Off ha dichiarato:

“È tutto inventato, una fake news. Secondo me la voce è nata perché durante una pausa pranzo io non ero presente a una foto con lei dal momento che ero andato ad allenarmi, come faccio sempre. Non c’è stato nessun litigio, niente di niente. Ci sentiamo tutti i giorni e ci conosciamo ormai da anni”.

Damiano Carrara tornerà a Bake Off?

Nessuna lite tra Damiano Carrara e Benedetta Parodi: era solo l’ennesima fake news acchiappa like. Il pasticcere ha colto la palla al balzo per confermare la sua presenza a Bake Off. Ha dichiarato: