Un cambio di stile sorprendente

Maria De Filippi ha stupito il pubblico con un look elegante nella puntata del pomeridiano di Amici andata in onda domenica, 10 novembre, su Canale 5. Dopo settimane di outfit casual e comodi, la conduttrice ha deciso di sorprendere tutti con un cambio di registro, optando per un look più sofisticato e glamour. Abbandonando le sue inseparabili sneakers, ha indossato un paio di tacchi che hanno esaltato la sua figura.

Un outfit d’effetto

Il vero protagonista del suo look è stato senza dubbio la camicia brillante, che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Maria ha scelto una camicia nera decorata con ampi pois dorati, realizzata in tessuto lurex, firmata dalla celebre casa di moda francese Saint Laurent. Questo capo, uno dei preferiti della conduttrice, appartiene a una passata collezione maschile del marchio e il suo prezzo, che si aggira intorno agli 890 euro, la rende un pezzo di lusso non alla portata di tutti.

Dettagli che fanno la differenza

Per completare il suo look, Maria ha optato per pantaloni di pelle total black, con un taglio dritto che avvolge la figura in modo morbido. Gli stivaletti in pelle nera a tacco largo, scelti per abbinarsi ai pantaloni, hanno aggiunto un tocco di eleganza e raffinatezza. La presentatrice ha mantenuto un hairstyle semplice, con i capelli sciolti e leggermente ondulati, accompagnati da un trucco naturale e delicato, che ha messo in risalto la sua bellezza senza tempo.

Di puntata in puntata, Maria De Filippi continua a sorprendere il suo pubblico, rinnovando spesso i suoi look e mostrando una versatilità che la rende un’icona di stile. La scelta di outfit così ricercati non solo riflette la sua personalità, ma anche la sua capacità di adattarsi alle diverse atmosfere, in questo caso perfettamente in linea con l’autunno.