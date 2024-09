Maria Rosaria Boccia ha criticato l'intervista di Gennaro Sangiuliano su TG1, sostenendo che conteneva "Bugie!".

Maria Rosaria Boccia ha mantenuto una relazione con Gennaro Sangiuliano, ben consapevole del fatto che lui non avrebbe mai abbandonato la moglie Federica Corsini per lei (come ha affermato il Ministro durante un'intervista al Tg1). È rimasta accanto a lui fino alla conclusione della loro storia, mo...

Maria Rosaria Boccia ha mantenuto una relazione con Gennaro Sangiuliano, ben consapevole del fatto che lui non avrebbe mai abbandonato la moglie Federica Corsini per lei (come ha affermato il Ministro durante un’intervista al Tg1). È rimasta accanto a lui fino alla conclusione della loro storia, momento in cui lui ha deciso di porre fine alla relazione. (“Ho deciso di terminare la relazione perché sospettavo che registrasse le nostre conversazioni quando veniva a Montecitorio“).

Le affermazioni del Ministro non sono state gradite da Maria Rosaria Boccia che già nel tardo pomeriggio di ieri aveva suggerito su social media di intenzione di rispondere alle sue dichiarazioni. Ha postato l’immagine di un pacchetto di popcorn accanto alla frase: “Tutto arriva per chi sa aspettare”. Ed effettivamente, ha risposto. Ha pubblicato due storie su social media, nella prima ha scritto: “Iniziamo a dire bugie“, mentre nella seconda ha citato una frase sua: “Su questo argomento non sono ricattabile…” con inclusi tre punti di sospensione. Quest’ultima frase è stata ripetutamente pronunciata da Gennaro Sangiuliano al Tg1, insistendo sul fatto che non aveva mai utilizzato fondi ministeriali per lei. “Non ho mai abusato di denaro pubblico, su questo non sono ricattabile“.

Maria Rosaria Boccia: “Non ho mai speso un euro io”.

“Non ho mai tirato fuori un centesimo dal Ministero? Personalmente, non ho mai sborsato un euro, dato che mi è sempre stato comunicato che il ministero si faceva carico delle spese dei consiglieri, e per questo motivo, tutte le trasferte sono sempre state organizzate dal Segretario del ministro… Il mio incarico è stato annullato per conflitto di interessi? Quando il Capo di Gabinetto avrebbe identificato tali interessi? Durante le sue ferie estive? Il Capo di Gabinetto partecipava in remoto alla meeting del 15 di agosto dato che era in vacanza. Da sotto un ombrellone ha rilevato i miei possibili conflitti di interesse? Ma in primis, quali sarebbero questi?”.

E prosegue:

“Siamo certi che la nomina non è stata fatta? A me sembra che la voce che richiedeva la revoca dell’incarico fosse di una donna… possiamo riascoltarla insieme? Io non sono mai stata presente alle assemblee per il G7? Allora non ci sono mai state riunioni operative? Ispezioni? Non ci siamo mai condivisi dati?”. Boccia si sta scaldando!