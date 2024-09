Mariano Di Vaio fa un appello per la salute della sua consorte: "Invochiamo preghiere per lei", ulteriori particolari.

L'influencer Mariano Di Vaio ha recentemente chiesto ai suoi follower di pregare per la moglie Eleonora Brunacci, poiché una sua foto la mostra in ospedale, con un polso segnato da un braccialetto identificativo. La richiesta ha sorpreso i seguaci, scatenando un'ondata di messaggi d'affetto e di sostegno. Nonostante il mistero, il conoscente Alessandro Rosica ha riferito che la situazione di Eleonora non sarebbe critica. La coppia, celebre dal 2011, ha quattro figli.

Gli ammiratori di Mariano Di Vaio sono in preda all’ansia. Recentemente, il noto influencer ha pubblicato una foto che lo ritrae con le mani unite a quelle della consorte, Eleonora Brunacci, invitando i suoi seguaci ad unirsi a lui in una preghiera per lei. Nella foto, è visibile un particolare alquanto inquietante: Eleonora indossa un camice da ospedale e al suo polso pende un braccialetto con il suo nome, segnale indicativo di un ricovero in corso. Questa novità ha coglii molti suoi seguaci di sorpresa, poiché non si erano manifestati indizi che potessero far presagire tale evenienza. L’impresario ha scosso i suoi follower con la sua richiesta, provocando un’ondata di messaggi d’affetto e di supporto nei confronti di lui e della moglie. Mariano, nella sua storia Instagram, ha scritto “Pregate per Ele”. Poi, non ha rilasciato nessun ulteriore dettaglio, lasciando nel mistero i motivi del ricovero di Eleonora e il suo attuale stato di salute. Unica fonte d’informazione è stata la voce del conoscente Alessandro Rosica, esperto di pettegolezzi, che ha condiviso di aver appreso da alcune fonti che la situazione della donna non sarebbe critica. Tuttavia, queste notizie necessitano un approfondimento ed è importante attendere dichiarazioni ufficiali per avere un quadro fedele della situazione. In ogni caso, da GossipeTv esprimiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Eleonora e facciamo sentire il nostro caloroso sostegno a tutta la famiglia Di Vaio. La loro storia inizia nel 2011, quando Mariano Di Vaio, uno degli influencer più noti sia in Italia che all’estero, incontra l’avvocatessa Eleonora Brunacci.

Mariano e Eleonora si sono conosciuti per la prima volta ad un evento sociale, su presentazione di un amico che avevano in comune. Mariano è stato immediatamente stregato da Eleonora, nonostante la ragazza fosse inizialmente piuttosto riluttante a lasciar entrare un nuovo amore nella sua vita, a causa di una precedente esperienza d’amore dolorosa. L’impresario Mariano, però, non ha desistito e ha corteggiato Eleonora con costanza per quasi un anno. Infine, è riuscito a conquistare il suo affetto, innescando una stupenda relazione sentimentale. La coppia si è poi sposata nel 2015, dando vita a quattro figli: il primo, Nathan Leone, è nato nel 2016; a lui ha fatto seguito Leonardo Liam nel 2018, Filiberto Noah nel 2019 e infine Mia Annabelle nel 2022.