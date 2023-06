Home > Video > Mariasofia Federico entra nella Rocco Siffredi Academy Mariasofia Federico entra nella Rocco Siffredi Academy

"Sono stata presa alla Rocco Siffredi Academy e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Sarà incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me e accrescere il mio bagaglio culturale". Mariasofia Federico, che in molti ricordano per la sua partecipazione a Il Collegio, ha deciso dopo aver compiuto 18 anni di intraprendere il percorso di sex worker.