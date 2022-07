Marmolada, Draghi: l’Italia piange le vittime, ma Governo reagirà

Roma, 4 lug. (askanews) – “Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quello che è successo, è molto importante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con coloro che hanno collaborato alle operazioni. Sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti”: così il presidente del Consiglio Mario Draghi arrivato in auto a Canazei (TN) dopo il crollo sulla Marmolada.

“Questo è un dramma che certamente ha dell’imprevedibilità, ma certamentre dipende dal deterioramento dell’ambiente e della situazione climatica”, ha aggiunto Draghi.

“Oggi l’Italia piange queste vittime e si sta stringendo a loro con affetto, ma il Governo deve riflettere su quanto accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato”, ha concluso.

(IMMAGINI PALAZZO CHIGI)