Marta Daddato: "Una prof ha detto a mia madre che spacciavo"

"In seconda superiore una professoressa ha chiamato mia madre dicendole che spacciavo a scuola. Questa cosa mi ha traumatizzato. Non uscivo quasi mai in cortile a ricreazione ma c'è stato un periodo in cui ho iniziato a farlo, ed ecco che cosa è successo un giorno, quando la prof di italiano si affacciò alla finestra". Il racconto di Marta Daddato (@martadaddato) su Tiktok.