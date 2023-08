Home > Video > Martina Strazzer: "Frugava nei cassetti per cercare i prodotti" Martina Strazzer: "Frugava nei cassetti per cercare i prodotti"

"Ecco qual è la cosa più folle che mi sia mai capitata con una 'ex' collaboratrice. Molto spesso ricevo dei regali, aziende e brand mi mandano dei prodotti per testarli, non posso utilizzarli tutti e ogni tanto lo metto a disposizione delle persone che mi stanno intorno, amici e famiglia, comprese le ragazze dell'ufficio. Ecco cosa è successo una volta". Il racconto sui social di Martina Strazzer (@martinastrazzer_)