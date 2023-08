Home > Video > Martina: "Tre ragazzini mi hanno rubato una tinta labbra" Martina: "Tre ragazzini mi hanno rubato una tinta labbra"

"Tre ragazzini mi hanno rubato una tinta labbra. Ero in turno da sola: entrano i tre ragazzini, due ragazze e un ragazzo, avranno avuto 14 anni ma si comportavano da adulti. Si sono messi in angoli opposti del negozio e a giro mi chiamavano cercando di attirare la mia attenzione". Martina (@xena24_) racconta su Tiktok quello che le è successo in negozio