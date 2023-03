Home > Video > Era uno scherzo o un problema alla macchina? Era uno scherzo o un problema alla macchina?

Mary Passarelli fa un video su tiktok in cui mostra un presunto scherzo: dei fili nel tubo di scarico della macchina per simulare la presenza di un gatto. Grazie ai numerosi commenti la signora si è accorta che forse non era affatto uno scherzo. Cosa avreste pensato al suo posto?

Mary Passarelli fa un video su tiktok in cui mostra un presunto scherzo: dei fili nel tubo di scarico della macchina per simulare la presenza di un gatto. Grazie ai numerosi commenti la signora si è accorta che forse non era affatto uno scherzo. Cosa avreste pensato al suo posto? ...