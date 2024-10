Massimiliano Ossini: un valzer sensuale, imprevisti e un infortunio che non lo ferma. La nuova coreografia di Veera Kinnunen sorprende

Massimiliano Ossini è stato il primo a calcare la pista di Ballando con le Stelle. Il noto conduttore di Uno Mattina ha eseguito un valzer dall’atmosfera sensuale con la ballerina Veera Kinnunen, ma le cose non sono andate come sperato, a causa di alcuni imprevisti accaduti durante la settimana. Nella sua clip di presentazione, Ossini ha anche condiviso le sue emozioni riguardo al punteggio di 3 ricevuto da Carolyn Smith nella puntata precedente.

Nella clip, Massimiliano ha parlato dei giudizi ricevuti: «Non considero questo un gioco, mi impegno al massimo per ottenere buoni risultati… Quando ho visto il 3 di Carolyn, mi è sembrato di essere colpito da un masso, tanto che ho perso la motivazione per allenarmi. Veera, fortunatamente, ha capito che avevo bisogno di un cambiamento, di qualcosa di più vivace». Così, hanno deciso di lavorare su una coreografia più dinamica, ma durante le prove, il conduttore ha subito uno strappo.

Raccontando l’accaduto con le lacrime agli occhi, Massimiliano ha detto: «Sono costretto a rallentare a causa di un piccolo strappo al gluteo sinistro, ma l’idea di non esibirmi sabato non mi passa neanche per la testa».

Consapevole della competitività del suo allievo, Veera ha preparato una coreografia che, pur essendo meno vivace, si distingue per il suo fascino.