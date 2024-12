Un lungo percorso giudiziario

Massimiliano ‘Max’ Rendina, noto pilota e organizzatore del Rally Roma Capitale, ha finalmente ottenuto giustizia. Oggi, la decima sezione Penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza di assoluzione nei suoi confronti, ponendo fine a un’odissea giudiziaria durata ben dieci anni. L’accusa di usura, che lo ha accompagnato per un lungo periodo, si basava su presunti interessi del 10% al mese su un prestito concesso a un amico. Tuttavia, la verità è emersa grazie al lavoro dei suoi avvocati, Ippolita Naso e Valerio Spigarelli, che hanno dimostrato l’innocenza del campione.

La testimonianza di Rendina

Durante il processo, Rendina ha chiarito la sua posizione, spiegando di non aver mai prestato denaro, ma di aver semplicemente affidato i suoi risparmi a un amico per un investimento finanziario che si era rivelato poco solido. “Non me la sono sentita di denunciare quello che ritenevo un amico”, ha dichiarato, evidenziando la sua buona fede. La sua testimonianza ha messo in luce come, in realtà, fosse stato lui a trovarsi in una situazione difficile, denunciato ingiustamente per un’accusa infondata.

Il valore della giustizia

Rendina, insignito della Medaglia d’oro al Valore Atletico dal Coni, ha commentato la sentenza con un misto di sollievo e gratitudine. “La Giustizia ha fatto tutti gli accertamenti e, grazie agli elementi prodotti dai miei difensori, la verità è venuta a galla”, ha affermato. Questa vicenda non solo segna un importante traguardo per il pilota, ma solleva anche interrogativi sulla lentezza del sistema giudiziario e sull’impatto che accuse infondate possono avere sulla vita delle persone. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, un monito per chi si trova a fronteggiare situazioni simili.