Massimo Lopez è stato investito: dopo l'incidente, il motociclista non si ferma

Massimo Lopez è stato coinvolto in un incidente che lo ha visto investito nel quartiere Flaminio a Roma da una moto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il motociclista sarebbe scivolato perdendo il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità, per poi travolgere l’attore senza però fermarsi a prestare soccorso.

Incidente per Massimo Lopez: investito senza ricevere soccorso dal motociclista

A seguito dell’accaduto, avvenuto venerdì 29 novembre, il comico avrebbe sporto denuncia e sono state aperte le indagini per procedere all’identificazione del motociclista di cui si è a conoscenza del numero di targa. Nella giornata di oggi il noto comico ha condiviso su Instagram un video in cui parla dell’accaduto, ringraziando chi gli ha dimostrato vicinanza a dopo l’incidente.

Massimo Lopez rassicura i follower: “Poteva andare peggio”

Nel video, Massimo Lopez avrebbe tranquillizzato i suoi follower sulle condizioni di salute: “Sono stato investito da questo scooter che mi ha causato qualche piccola frattura al naso, alla mano ma mi è andata di lusso, poteva essere anche peggio – spiega nel filmato in cui appare con fasciature alla mano e medicazioni sul naso – Per fortuna è andata bene, il numero di targa è stato preso, la denuncia fatta. Adesso devo stare un po’ con la mano fasciata ma stupidaggini. Grazie a tutti di cuore, vi abbraccio e a presto”. In molti ad augurargli pronta guarigione, tra cui Christian De Sica, Valerio Scanu, Fabio Balsamo, insieme a tanti altri.