**Mattarela: 'Ue ha alcuni problemi e molti avversari'**

**Mattarela: 'Ue ha alcuni problemi e molti avversari'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Sappiamo bene che l’Unione ha alcuni problemi e molti avversari. Soltanto l’Europa può preservare, e dare un futuro, a quelle conquiste che gli Stati hanno garantito per decenni con i loro ordinamenti. Sempre più numerosi sono i grandi prob...