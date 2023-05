Mattarella a Lugo di Romagna ringrazia tutti i cittadini eroi

Lugo di Romagna, 30 mag. (askanews) – Un novantenne che ha acconsentito a far abbattere la sua casa per far abbassare il livello delle acque. Tanti giovani e tanti volontari, tutte figure eroiche nei giorni dell’alluvione e delle inondazioni. Sergio Mattarella è stato accolto da un bagno di folla a Lugo di Romagno dove si è fermato come tappa nella sua visita ai luoghi colpiti dal maltempo in Emilia Romagna. Il Teatro Rossini di Lugo, fortemente danneggiato dall’alluvione che ha colpito la Romagna due settimane fa, “tornerà come prima” ha auspicato il presidente della Repubblica.