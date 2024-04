Mattarella a Sofia, a colloquio con Radev e in visita alla base Nato

Sofia, 17 apr. (askanews) -Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Sofia per una visita ufficiale in Bulgaria. Il capo dello Stato avrà un colloquio politico con il presidente Rumen Radev. Al centro dei colloqui, la guerra in Ucraina e le tensioni nei Balcani occidentali, il...

Sofia, 17 apr. (askanews) -Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Sofia per una visita ufficiale in Bulgaria. Il capo dello Stato avrà un colloquio politico con il presidente Rumen Radev. Al centro dei colloqui, la guerra in Ucraina e le tensioni nei Balcani occidentali, il cui processo di adesione è da sempre fortemente sponsorizzato dall’Italia.

La Bulgaria si trova in una fase politica particolare: il Paese andrà infatti ad elezioni politiche anticipate il prossimo 9 giugno, in concomitanza delle elezioni europee. Lo scorso 31 marzo, è entrata nel sistema Schengen e si sono interrotti i controlli alle frontiere marittime ed aeree, restano ancora in piedi quelli terrestri che rallentano la facilità degli scambi. La Bulgaria non fa ancora parte dell’Eurozona.

Mattarella visiterà anche la base militare Nato di Novo Selo che copre il fronte Est dell’Alleanza atlantica. Nella struttura sono presenti 713 militari italiani.