Mattarella: Bonetti, 'grazie per aver indicato anche stasera la strada'**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "'Unità istituzionale e unità morale sono le due espressioni di quel che ci tiene insieme, di ciò su cui si fonda la Repubblica'. In questi anni così difficili, in lui il Paese ha trovato una guida e un riferimento sicuri.

Con saggio equilibrio ha custodito i valori della nostra Costituzione, mostrando con l’esempio quotidiano l’amore per la democrazia, la responsabilità e la ricerca dell’unità necessari al bene della Repubblica. Grazie, Presidente, per questi sette anni. Grazie per aver anche questa sera indicato con chiarezza la strada". Così la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti.