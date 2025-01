Mattarella: De Poli, 'grazie Presidente, punto di riferimento imprescindibile'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Ringrazio il Presidente Mattarella che con il suo discorso di fine anno si è dimostrato ancora una volta punto di riferimento imprescindibile per tutta la politica e per i cittadini italiani. Nel suo discorso, come sempre, ha richiamato con equilibrio tutti al senso di responsabilità per l’Italia e per la coesione sociale. In particolare ho apprezzato il suo richiamo alla parola “rispetto”, dalla quale tutti dobbiamo ripartire nella vita, per costruire insieme comunità coese, forti e solidali e per ridare alla politica maggiore autorevolezza tra i tanti cittadini. Un monito importante in tempi di grande confusione e instabilità internazionale, che ci fa cominciare questo 2025 all’insegna della speranza”. Lo dichiara in una nota il senatore questore Antonio De Poli.