Mattarella: fiducia, apprezzamento e riconoscenza per la polizia

Roma, 9 apr. (askanews) -“Fiducia, apprezzamento e riconoscenza miei e della Repubblica, per l’impegno personale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici e una delegazione della Polizia di Stato in occasione della cerimonia del 172esimo anniversario della fondazione del corpo.

“I vostri compiti riguardano un ampio spettro di esigenze – ha sottolineato il capo dello Stato – dal contrasto alla criminalità organizzata e informatica, dalla prevenzione e contrasto del terrorismo interno e internazionale, al controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini, alla gestione dei flussi migratori al di fuori dei canali legali, alla sicurezza stradale, alle iniziative per prevenire e contrastare la violenza in particolare sulle donne”.