Mattarella: Lollobrigida, 'interprete di mutamenti politici e sociali'

Roma, 31 dic.

(Adnkronos) – "Molto lucida e profonda l’analisi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Riflessioni e indicazioni condivisibili che guardano con speranza al futuro, ma che al contempo rimangono saldamente ancorate a quei principi e valori che vivono nel solco immutabile della nostra Costituzione della quale Mattarella rimane solido garante e guardiano. Come sempre il Presidente ha saputo leggere e interpretare con precisione i mutamenti politici e sociali italiani, sottolineando come la prima premier donna d’Italia, il presidente Giorgia Meloni, sia in fondo la più autentica e genuina conseguenza di una ormai raggiunta maturità della nostra democrazia".

Lo afferma il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

"Quindi, la rotta da seguire: pace, unità nazionale, lavoro, crescita e sviluppo sono le parole-chiave indicate a tutti noi, in particolar modo a chi ogni giorno ha l’onere e l’onore di rappresentare e amministrare la Res Publica. Ma sono soprattutto i giovani -ricorda il ministro- i destinatari dei più significativi passaggi del discorso del Presidente. È a loro che si deve guardare con estrema attenzione, è per loro che occorre lavorare affinché abbiano quelle prospettive di realizzazione che solo una democrazia avanzata e compiuta, quale l’Italia è, può offrire e assicurare".

"Ed è proprio ai giovani e alle prospettive di crescita -conclude Lollobrigida- che il Governo sta incentrando ogni azione e ogni energia, nella certezza che la nostra Nazione, la nostra ‘Patria’ come anche stasera ha appellato l’Italia il Capo dello Stato in un passaggio del suo discorso, tornerà a essere grande, fiera, solida e orgogliosa”.