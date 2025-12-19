Mattarella: 'modello democratico minacciato da Stati con alternativa autoritaria'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La pace che l’Europa ha costruito coltivando la relazione transatlantica" rappresenta un "patrimonio irreversibile, perché acquisito nei sentimenti e nelle coscienze dei popoli, e va tutelato e consolidato. Lo spazio dei diritti, degli uomini ...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "La pace che l’Europa ha costruito coltivando la relazione transatlantica" rappresenta un "patrimonio irreversibile, perché acquisito nei sentimenti e nelle coscienze dei popoli, e va tutelato e consolidato. Lo spazio dei diritti, degli uomini e delle donne, di scegliersi i propri rappresentanti, di controllare e di criticare, senza paura di conseguenze negative.

Di poter leggere, scrivere, manifestare il pensiero, senza rischi di repressione o di censure preventive. Di assicurare pari condizioni per tutti, prescindendo dal sesso, dall’estrazione sociale, dalle convinzioni politiche, dal colore della pelle, dalla fede religiosa, liberi da razzismo e risorgente antisemitismo. Di avere una giustizia indipendente. Di vedere assicurato, a tutti, livelli dignitosi di assistenza sanitaria gratuita, di previdenza, di sostegno nelle difficoltà. Di tutto questo è stato veicolo il modello democratico, modello che oggi appare sfidato da Stati sempre più segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia, si propongono come modelli alternativi. Una sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertà e arbitrio". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile.