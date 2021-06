Maturità: Casellati, 'in bocca al lupo, ora ricominciare a scrivere futuro'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – "In bocca al lupo a tutti i nostri studenti per l’esame di maturità. Dopo i sacrifici e i disagi della pandemia, è il momento di ricominciare a scrivere il vostro futuro e quello dell’Italia". Lo scrive in un tweet la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.