Nel corso della mattina di oggi, mercoledì 19 giugno, ha avuto inizio la prima prova della maturità del 2024: il tema. Un esame classico, con 7 tracce proposte dal Ministero, e affrontata con coraggio da più di mezzo milione di maturandi italiani che termineranno tra poche settimane il quinquennio del liceo.

Maturità 2024: Maurizio Caminito e i suoi ‘Profili, selfie e blog’

Fra le tracce proposte, una delle più interessanti è certamente quella riguardante ‘Profili, selfie e blog’, opera di Maurizio Caminito, dal 2017 presidente del Forum del Libro. Il bibliografo, con il suo testo, apre ad una riflessione sul cambiamento della comunicazione dei ragazzi negli ultimi anni, dal diario segreto ai social network. “Il diario segreto si rileggeva dopo anni, oggi sono rimaste solo delle tracce di quella segretezza di riflessioni scritte” – spiega Caminito – “Da una parte vi è il racconto del sé come si crede debba essere dall’altro c’è anche un aspetto di sincerità che è quello che viene criticato”. L’autore si lascia andare anche ad un consiglio verso gli studenti che hanno preso in considerazione la traccia che lo riguarda: “Si deve partire dalla propria esperienza personale, dalla propria bolla social e riflettere su questo valutando rischi e vantaggi”.

Maturità 2024: Maurizio Caminito e i suoi ‘Profili, selfie e blog’

La cosa importante, secondo l’autore, è non demonizzare i metodi di comunicazione moderni, cosa che avviene invece attualmente sia in contesti famigliari, sia in contesti scolastici. “I genitori vedono i loro figli immersi nei social attraverso gli smartphone” – racconta – “Un’immersione spesso automatica da parte dei ragazzi, anche dei piccolissimi. Ma nessuno degli ‘adulti’ che spieghi loro come possono essere usati, per esempio come finestra sul mondo“.